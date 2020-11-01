Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан захворів на COVID-19

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По самопочуття і тяжкість перебігу хвороби нардеп не повідомив

Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан захворів на COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.





Олексій написав, що це не дивно, враховуючи кількість зустрічей, які він провів. Пише, що завжди використовував маску, але це не врятувало.



