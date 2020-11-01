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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан захворів на COVID-19

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 1 328

 

По самопочуття і тяжкість перебігу хвороби нардеп не повідомив

Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан захворів на COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.


Олексій написав, що це не дивно, враховуючи кількість зустрічей, які він провів. Пише, що завжди використовував маску, але це не врятувало.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Олексій Мовчан коронавірус
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