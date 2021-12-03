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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві ВАЗ напоровся на огорожу: постраждав 19-річний водій

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 616

 

Хлопця з травмами ушпиталили до міської лікарні

3-го грудня близько 8.00 у Полтаві ВАЗ 2103 напоровся на металеву огорожу.

Як інформує відділ комунікації поліції Полтавщини, 19-річний водій на вулиці Раїси Кириченко виїхав за межі проїжджої частини, а потім зіткнувся з огорожею.

Хлопця з травмами ушпиталили до міської лікарні.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП Полтава огорожа
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