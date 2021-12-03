Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Кременчук, Спорт, Украина, Мир

Тенісисти з Кременчука змагалися у командному чемпіонаті України

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 281

 

Вітаємо наших спортсменів

25-28 листопада у Жовкві відбувся перший тур командного чемпіонату України серед школярів 2010 р. н. та молодше (Дитяча ліга сезону 2021-2022). Збірна команда КДЮСШ №1 Кременчук - КДЮСШ Миколаїв зайняла загальнокомандне 9 місце серед 26 команд із різних регіонів України. 

У складі кременчуцької команди виступили: Владислав Дуденченко, Дмитро Максюта, Владислав Годулян.

У груповому етапі хлопці зайняли лише 3 місце, що дало змогу боротися за 9-16 місця.

Попереду ще 2 тури, так що побажаємо нашим хлопцям удач та подальших перемог.

Тренери нашої команди Сергій Казарян та Марина Шульга.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: настільний теніс
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх