Тенісисти з Кременчука змагалися у командному чемпіонаті України

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 281

25-28 листопада у Жовкві відбувся перший тур командного чемпіонату України серед школярів 2010 р. н. та молодше (Дитяча ліга сезону 2021-2022). Збірна команда КДЮСШ №1 Кременчук - КДЮСШ Миколаїв зайняла загальнокомандне 9 місце серед 26 команд із різних регіонів України.

У складі кременчуцької команди виступили: Владислав Дуденченко, Дмитро Максюта, Владислав Годулян.

У груповому етапі хлопці зайняли лише 3 місце, що дало змогу боротися за 9-16 місця.

Попереду ще 2 тури, так що побажаємо нашим хлопцям удач та подальших перемог.

Тренери нашої команди Сергій Казарян та Марина Шульга.