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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій ГАЗелі збив пішохода

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 522 Коментарів: 1

 

Аварія сталася на дорозі Київ-Харків

2 грудня близько 16.00 на 343 км автодороги Київ-Харків (неподалік села Нижні Млини) 32-річний водій ГАЗелі 1989 наїхав на пішохода.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, 24-річного пішохода з травмами доставили до лікарні.

Слідчий поліції вніс відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП ГАЗель пешеход
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Коментарі: 1

98
Sharperok:
Сьогодні, 11:16

У нас едиственная страна в Европе, где не запрещено пешеходам двигатся по автомагистралям и скоростным автодорогам на которых разрешенная скорость движения транспортных 110 + 20 км/ч погрешность по админке. Дорогу там сделали идеальную. Подождем когда политиков давить начнут на этих участках, может тогда запреты появятся на движение пешеходов на скоростных дорогах!


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