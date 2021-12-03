На Полтавщині водій ГАЗелі збив пішохода

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 522 Коментарів: 1

2 грудня близько 16.00 на 343 км автодороги Київ-Харків (неподалік села Нижні Млини) 32-річний водій ГАЗелі 1989 наїхав на пішохода.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, 24-річного пішохода з травмами доставили до лікарні.

Слідчий поліції вніс відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.