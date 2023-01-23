На Полтавщині пограбували будинок чоловіка

Нещодавно до поліції надійшло повідомлення від 46-річного мешканця Хоролу, що його пограбували у власному помешканні. Про це повідомляє Національна поліція Полтавщини.
Правопорушником виявився 24-річний мешканець села Лісянщина, Хорольської тергромади, Лубенського району. Чоловік проник до помешкання потерпілого, звідки викрав декілька мобільних телефонів, наручний годинник та револьвер. Фігуранта затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.
У рамках відкритого кримінального провадження поліція здійснює досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер