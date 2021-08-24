Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Кременчук, Культура, Топ-новость

На правобережжі з'явився мурал із зображенням Макаренка

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 337

  До створення долучилася громада міста

На правобережжі Кременчука навпроти музею педагога Антона Маренка з'явився мурал. Цими вихідними з самого ранку до вечора кипіла робота. Ескіз муралів був підготований за спільним задумом громади за авторства художника Сергія Брильова.

Два мурали мають з'явитися біля музею педагога Макаренка найближчим часом

Один з муралів розмістити біля зупинки. На ньому зображений Антон Семенович разом з зображенням музею, фотоапарат ФЕД та електросвердло, яке збирали вихованці педагога. Стінопис у теплих помаранчево-жовтих тонах та уривком «Педагогічної поеми»: «Неможна навчити людину бути щасливою, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна». Цікавим елементом стінопису є яблука сорту білий налив, які у Крюкові вирощувала комуна.

 

Інший мурал на територію музею. Він виконаний у чорно-білих тонах. На ньому передадуть сцени із «Педагогічної поеми» та зобразять гру горлет, які винайшли вихованці Макаренка.

Гра горлет заключається в тому, обирають поле де посередині натягують сітку. Збирають дві команди 8 на 8 осіб, у кожного з них деревяні ракетки та м'ячі, як для тенісу. 

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: мурал стінопис Сергій Брильов Антон Макаренко
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх