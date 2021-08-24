На правобережжі з'явився мурал із зображенням Макаренка

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 337

На правобережжі Кременчука навпроти музею педагога Антона Маренка з'явився мурал. Цими вихідними з самого ранку до вечора кипіла робота. Ескіз муралів був підготований за спільним задумом громади за авторства художника Сергія Брильова.

Один з муралів розмістити біля зупинки. На ньому зображений Антон Семенович разом з зображенням музею, фотоапарат ФЕД та електросвердло, яке збирали вихованці педагога. Стінопис у теплих помаранчево-жовтих тонах та уривком «Педагогічної поеми»: «Неможна навчити людину бути щасливою, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна». Цікавим елементом стінопису є яблука сорту білий налив, які у Крюкові вирощувала комуна.

Інший мурал на територію музею. Він виконаний у чорно-білих тонах. На ньому передадуть сцени із «Педагогічної поеми» та зобразять гру горлет, які винайшли вихованці Макаренка.

Гра горлет заключається в тому, обирають поле де посередині натягують сітку. Збирають дві команди 8 на 8 осіб, у кожного з них деревяні ракетки та м'ячі, як для тенісу.