Шлях до незалежності: 10 цікавих фактів про Україну

24 серпня Україна відзначає ювілейну 30-ту річницю Дня Незалежності. Це знакове свято, оскільки саме цей день вважається днем утворення Української держави в сучасному вигляді. Саме 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України.
Вперше День Незалежності України святкували не 24 серпня, а 16 липня — у день, коли Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Саме цей документ, ухвалений у 1990-му, дав змогу через рік проголосити незалежність країни. І вже після цього свято вирішили відзначати 24 серпня. Рішення про проголошення незалежності не було простою забаганкою політиків. Його ухвалювали після всенародного референдуму, на якому понад 90 % українців висловилися за незалежність.
За незалежність України проголосували навіть комуністи. Більше того, представник компартії Олександр Мороз у своїй доповіді запропонував серед перших кроків незалежної влади реформувати армію та ввести власну валюту.
Українців визнано найспівучішою нацією, яка створила найбільшу кількість народних пісень у світі - близько 200 тисяч. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень, які створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У фонді України знаходиться 15,5 тисячі пісень. На другому місці - з кількістю 6 тисяч народних пісень - перебуває Італія.
Україна добровільно відмовилась від ядерної зброї, арсенал якої був третій за величиною у світі, та передала усі боєголовки і ракети Російській Федерації. Українські політики одразу зробили державу беззахисною. В обмін отримали гроші та офіційні гарантії безпеки від ядерних держав - США та Росії, з якою нині триває війна. Ось так гарантія безпеки та цілісності кордонів України від двох держав обернулись агресією однієї країни і бездіяльністю іншої.
У нашій країні в ДП «Антонов» спроєктували і створили найпотужніший у світі літак із найбільшою вантажопідйомністю - Ан-225 «Мрія». Він має вагу 640 тонн і здатен підняти в повітря одразу 80 легкових автомобілів!
Найбільша пустеля в Європі розташована в Україні
В Україні знаходиться найбільша в Європі пустеля – Олешківські піски, яку ще називають українською Сахарою. Її площа складає понад 160 тисяч гектарів. Вона така велика, що її можна побачити навіть із космосу!
Перший офіційний мобільний дзвінок в Україні тривав 40 секунд. Його 1 липня 1993 року здійснив перший український президент Леонід Кравчук у прямому ефірі національного телебачення. За дзвінком спостерігала вся країна.
Мова йде про конституцію Пилипа Орлика, проголошену у 1710 році. Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, має 161 статтю та 15 розділів . Під час її затвердження тодішній президент України Леонід Кучма замкнув депутатів і не випускав їх із Ради, доки не було досягнуто усіх компромісів та не було проведено результативне голосування.
Гривню запровадили через 5 років після проголошення незалежності
Українська гривня була офіційно запроваджена як нова валюта у 1996-му році. З 2 по 16 вересня 1996 року в одночасному обігу перебували як тимчасова українська валюта — карбованці (яка була дійсна від 1992-го), так і нова гривня. 100 000 карбованців міняли на одну гривню, а після 16 вересня прийом і обіг карбованців було припинено.
Першим вищим навчальним закладом у Східній Європі стала Острозька академія, 1576 року її заснував князь Острозький Костянтин-Василь.
24 серпня 2021-го року Україна відзначатиме 30-річчя Незалежності. Історичний документ Верховна Рада прийняла у 1991-му році, його підтримала абсолютна більшість депутатів, що стало початком нового етапу в сучасній українській історії.
За інформацією Новини.LIVE