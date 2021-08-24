Шлях до незалежності: 10 цікавих фактів про Україну

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 253

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24 серпня Україна відзначає ювілейну 30-ту річницю Дня Незалежності. Це знакове свято, оскільки саме цей день вважається днем утворення Української держави в сучасному вигляді. Саме 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України.

Пропонуємо добірку цікавих фактів про Україну

День Незалежності святкували 16 липня

Вперше День Незалежності України святкували не 24 серпня, а 16 липня — у день, коли Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Саме цей документ, ухвалений у 1990-му, дав змогу через рік проголосити незалежність країни. І вже після цього свято вирішили відзначати 24 серпня. Рішення про проголошення незалежності не було простою забаганкою політиків. Його ухвалювали після всенародного референдуму, на якому понад 90 % українців висловилися за незалежність.

За незалежність голосували навіть комуністи

За незалежність України проголосували навіть комуністи. Більше того, представник компартії Олександр Мороз у своїй доповіді запропонував серед перших кроків незалежної влади реформувати армію та ввести власну валюту.

Українці - найспівучіша нація

Українців визнано найспівучішою нацією, яка створила найбільшу кількість народних пісень у світі - близько 200 тисяч. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень, які створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У фонді України знаходиться 15,5 тисячі пісень. На другому місці - з кількістю 6 тисяч народних пісень - перебуває Італія.

Добровільна відмова від ядерної зброї

Україна добровільно відмовилась від ядерної зброї, арсенал якої був третій за величиною у світі, та передала усі боєголовки і ракети Російській Федерації. Українські політики одразу зробили державу беззахисною. В обмін отримали гроші та офіційні гарантії безпеки від ядерних держав - США та Росії, з якою нині триває війна. Ось так гарантія безпеки та цілісності кордонів України від двох держав обернулись агресією однієї країни і бездіяльністю іншої.

Найпотужніший літак спроєктували в Україні

У нашій країні в ДП «Антонов» спроєктували і створили найпотужніший у світі літак із найбільшою вантажопідйомністю - Ан-225 «Мрія». Він має вагу 640 тонн і здатен підняти в повітря одразу 80 легкових автомобілів!

Найбільша пустеля в Європі розташована в Україні

В Україні знаходиться найбільша в Європі пустеля – Олешківські піски, яку ще називають українською Сахарою. Її площа складає понад 160 тисяч гектарів. Вона така велика, що її можна побачити навіть із космосу!

За першим мобільним дзвінком в Україні спостерігала вся країна

Перший офіційний мобільний дзвінок в Україні тривав 40 секунд. Його 1 липня 1993 року здійснив перший український президент Леонід Кравчук у прямому ефірі національного телебачення. За дзвінком спостерігала вся країна.

Українська конституція - одна з перших у Європі

Мова йде про конституцію Пилипа Орлика, проголошену у 1710 році. Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, має 161 статтю та 15 розділів . Під час її затвердження тодішній президент України Леонід Кучма замкнув депутатів і не випускав їх із Ради, доки не було досягнуто усіх компромісів та не було проведено результативне голосування.

Перша незалежна українська валюта

Гривню запровадили через 5 років після проголошення незалежності

Українська гривня була офіційно запроваджена як нова валюта у 1996-му році. З 2 по 16 вересня 1996 року в одночасному обігу перебували як тимчасова українська валюта — карбованці (яка була дійсна від 1992-го), так і нова гривня. 100 000 карбованців міняли на одну гривню, а після 16 вересня прийом і обіг карбованців було припинено.

Острозька академія - перший навчальний заклад у Східній Європі

Першим вищим навчальним закладом у Східній Європі стала Острозька академія, 1576 року її заснував князь Острозький Костянтин-Василь.

Як відбувалося проголошення незалежності України: історія

24 серпня 2021-го року Україна відзначатиме 30-річчя Незалежності. Історичний документ Верховна Рада прийняла у 1991-му році, його підтримала абсолютна більшість депутатів, що стало початком нового етапу в сучасній українській історії.

За інформацією Новини.LIVE