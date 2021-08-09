Два мурали мають з'явитися біля музею педагога Макаренка найближчим часом

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Біля музею Макаренка найближчим часом мають з'явитися два мурали. Як повідомила кременчужанка Марина Орлова, до неї звернулася директор музею ім. А.С.Макаренка Наталія Кущенко з пропозицією створити два мурали. Автор та художник стінописів - відомий кременчуцький митець Сергій Брильов. Бюджет муралів - 10 000 грн.

Один з муралів хочуть розмістити біля зупинки. На ньому буде зображений Антон Семенович разом з зображенням музею, фотоапарат ФЕД та електросвердло, яке збирали вихованці педагога.

Стінопис у теплих помаранчево-жовтих тонах прикрашатиме напис: «Неможна навчити людину бути щасливою, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна».

Інший мурал на територію музею. Він буде виконаний у чорно-білих тонах.

Нагадаємо, що цього року музей Макаренка відсвяткував 70-річний ювілей.