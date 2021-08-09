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Кременчук, Культура, Топ-новость

Два мурали мають з'явитися біля музею педагога Макаренка найближчим часом

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 482

 

Кременчужани зараз збирають кошти на втілення ідеї 

Біля музею Макаренка найближчим часом мають з'явитися два мурали. Як повідомила кременчужанка Марина Орлова, до неї звернулася директор музею ім. А.С.Макаренка Наталія Кущенко з пропозицією створити два мурали. Автор та художник стінописів - відомий кременчуцький митець Сергій Брильов. Бюджет муралів - 10 000 грн.

Один з муралів хочуть розмістити біля зупинки. На ньому буде зображений Антон Семенович разом з зображенням музею, фотоапарат ФЕД та електросвердло, яке збирали вихованці педагога. 

Стінопис у теплих помаранчево-жовтих тонах прикрашатиме напис: «Неможна навчити людину бути щасливою, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна».

 

Інший мурал на територію музею. Він буде виконаний у чорно-білих тонах. 

 

Нагадаємо, що цього року музей Макаренка відсвяткував 70-річний ювілей.

Музей Макаренка у Кременчуці сьогодні святкує 70-річний ювілей
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Автор: Альона Душенко
Теги: мурал Антон Макаренко Макаренко музей
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