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Через 3 місяці Україна перейде в режим «‎без паперів»: деталі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 267 Коментарів: 4

 

Електронні документи повністю замінять паперові аналоги

Минулого тижня Президент підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй Facebook-сторінці.

- Завдяки режиму «без паперів» кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена. Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень, - йдеться у повідомленні.

Де можна буде використовувати е-паспорт:

  • на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
  • в ЦНАПах для отримання державних послуг;
  • в державних установах і судах;
  • для отримання відправлень на пошті;
  • для підтвердження віку в супермаркетах;
  • для підтвердження особи і здійснення касових операцій в банках;
  • для відкриття банківського рахунку онлайн;
  • для подорожей по Україні літаком і поїздом, заселення в готель.

Слід зазначити, що Україна першою в світі прирівняла електронний паспорт до паперового документу.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електронний паспорт цифровізація без паперів
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Коментарі: 4

3 365
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:21

Кабинет министров готовит законопроект о введении косвенных методов налогового контроля за расходами граждан, которые начнут работать после проведения так называемой "налоговой амнистии" в Украине

.  И правильно, а то вдруг лохторат себе халупу купит неучтенными деньгами, это же не дубинский какой то...


7 7
3 365
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:59

На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, smile

Более 90% подрядов за прошлый год составил текущий средний ремонт с гарантией эксплуатации дороги всего лишь 1-5 лет.

"Значит, вложенные в эти дороги миллиарда скоро могут вполне законно превратиться в "тыкву", -

зато не барыга....



зеленский-робингуд для сумасшедших.Он отбирает у них деньги и отдает своим друзьям, а сумасшедшие в это время безумно смеются и яростно его защищаютneutral_face


12 4
758
Solenoid:
Сьогодні, 16:18

Я уже знаю какие будут вопли в госконторах: Та шо вы хотите? У нас база висит. Приходите завтра.


8 0
89
Gav-gav:
Сьогодні, 17:06

Лучше всего бумажные документы и наличные деньги.


1 1

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