Через 3 місяці Україна перейде в режим «‎без паперів»: деталі

Електронні документи повністю замінять паперові аналоги
Минулого тижня Президент підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй Facebook-сторінці.
- Завдяки режиму «без паперів» кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена. Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень, - йдеться у повідомленні.
Де можна буде використовувати е-паспорт:
- на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
- в ЦНАПах для отримання державних послуг;
- в державних установах і судах;
- для отримання відправлень на пошті;
- для підтвердження віку в супермаркетах;
- для підтвердження особи і здійснення касових операцій в банках;
- для відкриття банківського рахунку онлайн;
- для подорожей по Україні літаком і поїздом, заселення в готель.
Слід зазначити, що Україна першою в світі прирівняла електронний паспорт до паперового документу.