Через 3 місяці Україна перейде в режим «‎без паперів»: деталі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 267 Коментарів: 4

Минулого тижня Президент підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй Facebook-сторінці.

- Завдяки режиму «без паперів» кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена. Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень, - йдеться у повідомленні.

Де можна буде використовувати е-паспорт:

на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

в ЦНАПах для отримання державних послуг;

в державних установах і судах;

для отримання відправлень на пошті;

для підтвердження віку в супермаркетах;

для підтвердження особи і здійснення касових операцій в банках;

для відкриття банківського рахунку онлайн;

для подорожей по Україні літаком і поїздом, заселення в готель.

Слід зазначити, що Україна першою в світі прирівняла електронний паспорт до паперового документу.