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Надзвичайні новини

Невідомі на Полтавщині вивісили прапор Росії та «замінували» територію

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 685

На місці працюють правоохоронці та сапери

Сьогодні, 24 серпня, у Селещині Полтавського району невідомі особи прикріпили до електроопори прапор Російської Федерації. Окрім цього поруч була вивішена табличка «Заміновано». Це відбулося неподалік місцевої амбулаторії. Про це повідомляє видання Полтавщина

Як стало відомо виданню, правоохоронці наразі проводять оперативні заходи, щоб установити особи «хуліганів». Вони підозрюють, що прапор Росії вивісили місцеві мешканці. Окрім цього, дорогу, де був вивішений триколор, перекрили. На місці працюють сапери, рятувальники та медики.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна прапор Росія
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