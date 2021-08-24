Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 15:31
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Електроенергія буде відсутня з 6 до 19 години
«Полтаваобленерго» попереджає, що 25 серпня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Східна, 14/22, 15а, 16а, 20б, 22, 7-14,
- вул. Шкільна, 13/10, 15, 15а, 15б, 16, 17, 1-10,
- вул. Добролюбова, 1-12,
- вул. Радищева, 10-20,
- пров. Правобережний, 14, 1-47,
- пров. Рилєєва,
- пров. Чернишевського
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Кагамлицька,
- пров. Північний,
- пров. Ювілейний,
- пров. Чкалова,
- пров. Інтернаціональний,
- вул. Леонова
- вул. Петра Калнишевського,
- вул. Сумська,
- вул. Піщана,
- вул. Підгірна,
- вул. Європейська, 67-116,
- вул. Маяковського,
- вул. Переяслівська, 65-84,
- пров. Бригадирівський,
- пров. Степана Бандери
- вул. Ціолковського,
- вул. Харківська,
- вул. Автозаводська,
- пров. Ціолковського
З 13.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Вітчизняна,
- вул. Юрія Кондратюка,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Кооперативна,
- пров. Квітневий,
- пров. Барьєрний,
- пров. Бакинський,
- пров. Луговий,
- пр. Луговий