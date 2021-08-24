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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 409

 

Електроенергія буде відсутня з 6 до 19 години

«Полтаваобленерго»‎ попереджає, що 25 серпня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Східна, 14/22, 15а, 16а, 20б, 22, 7-14,
  • вул. Шкільна, 13/10, 15, 15а, 15б, 16, 17, 1-10,
  • вул. Добролюбова, 1-12,
  • вул. Радищева, 10-20,
  • пров. Правобережний, 14, 1-47,
  • пров. Рилєєва,
  • пров. Чернишевського


З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний


З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Кагамлицька,
  • пров. Північний,
  • пров. Ювілейний,
  • пров. Чкалова,
  • пров. Інтернаціональний,
  • вул. Леонова
  • вул. Петра Калнишевського,
  • вул. Сумська,
  • вул. Піщана,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Європейська, 67-116,
  • вул. Маяковського,
  • вул. Переяслівська, 65-84,
  • пров. Бригадирівський,
  • пров. Степана Бандери
  • вул. Ціолковського,
  • вул. Харківська,
  • вул. Автозаводська,
  • пров. Ціолковського

З 13.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Вітчизняна,
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Кооперативна,
  • пров. Квітневий,
  • пров. Барьєрний,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Луговий,
  • пр. Луговий
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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