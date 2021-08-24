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Вперше за 311 років в Україну доставили оригінал «Бендерської конституції» Пилипа Орлика

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 195

 

Конституцію можна побачити до 14 жовтня

До України до 30-ї річниці Незалежності привезли зі Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика. Швеція вже передала в Україну три копії документа. Дві з них уже експонуються в Україні, в парламенті і в офісі президента, третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування, повідомляє Радіо Свобода. 

 

Документ експонують в Софійському соборі в Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року. Крім рукопису виставлена «булава, яка, за легендою, належала Пилипові Орлику і гетьманові Івану Мазепі, з Лінчопінгської міської бібліотеки (місто Лінчопінг, Швеція)». 

 

Оригінал документу, широко відомого як «Конституція Пилипа Орлика», складений старокнижною українською мовою, зберігається в архіві в столиці Росії Москві, в Україні є його копія. Також у московському архіві є рукописна копія цього тексту кінця 18-го – початку 19-го століття, яку іноді помилково сприймають за оригінал.

Це договір між новообраним гетьманом Пилипом Орликом і козацькою старшиною й козаками, укладений 5 квітня 1710 року в місті Бендери (сучасна територія Молдови), звідси друга широко відома назва – «Бендерська конституція».

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Автор: Альона Душенко
Теги: конституція історія
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