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Кременчук, Спорт, Топ-новость, Фотоколекція

Бігуни символічною «30» об'єднали Кременчук та привітали з Днем Незалежності

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 178

 Спортсмени долали різну відстань, були й такі, що вирішили бігти понад 50 км

У 30 річницю Дня Незалежності України кременчуцькі бігуни відсвяткували символічною «30» пробігши 30 км. Близько 7 ранку спортсмени зібралися на площі Незалежності та вирушили через Крюківський міст на правобережну частину міста. Далі бігуни вирушили на Молодіжний, розвернувшись біля палацу культури Нафтохімік повернулися на площу Незалежності. Хтось зі спортсменів здолав 30 км, хтось меншу дистанцію, головне, що спортсмени об'єдналися з метою популяризації спорту та відсвяткувати День Незалежності.

Спортсмени у «жовто-блакитній» символіці бігли центральними вулицями міста й вигукували: «Слава Україні!», «Героям Слава!».

Організатор заходу Євген Козлов розповів «Телеграфу», що вирішив разом з друзями на День Незалежності пробігти 30 км. Загалом участь взяли близько 40 спортсменів.

- Стартувало близько 30, далі на правому березі до нас приєдналися, хтось у центрі, а на Пивзаводі завершили. Не обов'язково було бігти 30 км. Кожен біг таку дистанцію, яку міг подолати у комфортному темпі. Ми зупинялися, фотографувалися, пили воду. Це фановий забіг, - розповів Євген. - У бігу взяли участь спортсмени різного віку. Був хлопчик 10 років Кирило, який пробіг по рекорду 15 км, найстаршому учаснику Ніні Коваленко за 60 років. У Крюкові з нами був бігун вікової категорії.

 

За словами Євгена найдовшу дистанцію, поки ми з ним спілкувалися, долав Михайло Паленко. Михайло дистанційно приєднався до київського ультразабігу «Сталевий гарт». Спортсмени протягом 10 днів пробігали по 50 км з Харкова до Києва. Минулого року, коли маршрут пролягав через Кременчук, спортсменів підтримали й кременчужани.

Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт 2020» пройшов через Кременчук

- Михайло біг разом з нами. На площі Незалежності, коли ми фінішували, він вже подолав 45 км й зараз добирає кілометраж. Хоча для нього це не відстань, - посміхнувся організатор заходу Євген Козлов.

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Автор: Альона Душенко
Теги: біг День Незалежності
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