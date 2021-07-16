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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Через «багнюче коло», матюки та зливу двоє кременчужан подолали 100 км гір

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 823 Коментарів: 1

Кременчужанин підкорив гірську дистанцію у 100 км дивляться на 200

У Сколе Львівської області відбулися змагання з гірського бігу Gorgany Skole Ultra Trail. Двоє кременчужан 19 червня о 6.00 стартували на дистанції Яворина 101 км.

Микола Ткач, тато відомого кременчуцького скелелаза Ярослава Ткача, підкорює гори бігом. Він не лише сам долає дистанції, а й надихає інших. Так після знайомства з досвідченим гірським трейлранером Миколою Ткачем, Михайло Паленко також спробував себе у горах. Михайло бігає 3,5 роки й цього разу пробіг 103,6 км з набором висоти 4776 м, за 20 год. 34 хв.

 

- Звісно важко долати такі дистанції. Це трошки інший біг ніж по асфальту, а точніше - кардинально інший, тому що тут гори, де постійно треба долати затяжні підйоми і спуски, вплив погоди вносить свої корективи. На цьому трейлі з погодою «дуже пощастило», двогодинна злива з грозою, вода і багнюка приблизно останні 90 км... Уже потім, на фініші, цю дистанцію прозвали «багнюче коло». Потім сонце, а ще допомога та підтримка волонтерів на КП, де можна було поповнити запаси води, перекусити... потім ніч... фінішував десь після другої ночі, - поділився з Телеграфом Михайло Паленко.

Чоловік зізнався, що для підкорення вершин необхідно в першу чергу мати бажання і розуміння навіщо і для чого це. Сотні кілометрів бігової роботи, які несуть травми, але це і природа, й особливі гори.

 
Для тих, хто хоче приєднатися, Михайло Паленко радить купити спеціальне взуття.

- Взуття потрібно спеціальне, бажано для гірського трейлу і це, мабуть, найголовніше з екіпірування. І ні в якому разі не нове взуття. Воду пити обов'язково, навіть коли вже не лізе і не хочеться - це важливо. Я випив близько 6-8 л + ізотонік, точно не знаю, але на кожному КП завжди поповнював запас. З собою в гідраторі 2 л води і 2 фляги ізотоніка по 0,5 л,+ обов'язкове спорядження, рюкзак близько 4 кг, - додав спортсмен.


Під час бігу буває дуже важко, але на фініші емоції завжди позитивні.

- Враження після фінішу завжди емоційно позитивні, бо це - фініш і ти це зробив, але то потім, а під час бігу завжди багато ненормативної лексики і кажеш собі, все - я сюди більше ні ногою. Проте проходить це дуже швидко і знову якась трясця реєстрація, а зараз - дуже крута організація, добре маркований маршрут, гарна локація, гори, квіти, повітря, - розповів Михайло Паленко.

Результати змагань: Михайло Паленко фінішував 12-м, а Микола Ткач - 17-м.

 
Наступні змагання у кременчуцьких спортсменів заплановані на Chornohora Sky Marathon 2021 по Чорногірському хребту, де зберуться всі двотисячники України включно з Говерлою і Петросом. Дистанція 61 км, з набором висоти близько 3800 м.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: біг
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Коментарі: 1

140
Джо:
Сьогодні, 08:36

вот это физическая подготовка! 

молодцы


9 0

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