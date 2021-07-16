По дорозі на Горішні Плавні насмерть збили людину (доповнено)

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 2 079

По дорозі на Горішні Плавні насмерть збили людину. Про це повідомляють у соцмережах. Аварія сталася сьогодні, 16 липня поблизу переїзду.

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Як повідомляють у Кременчуцькому відділі поліції, 26-річний водій автомобіля Peugeot збив 70-річну жінку, яка переходила проїжджу частину дороги. Унаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження несумісні з життям та померла на місці.

Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило смерть потерпілого).