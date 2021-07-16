«Наповнена барвами та запахами літа»: сьогодні відкривається виставка Світлани Вовченко

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Експозицію «Про красу, любов та життя» можна буде переглянути до 16 серпня в картинній галереї Наталії Юзефович

16 липня о 14.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкривається персональна виставка кременчуцької художниці Світлани Вовченко.

Виставка «Про красу, любов та життя» – це розповідь художниці своїх історій. Про що вони? Все просто: про сонце, про весну, про перші довгоочікувані квіти, про сім’ю, радість, про життя. Експозиція дуже яскрава, наповнена барвами та запахами літа, - мовиться в анонсі.

Пані Світлана не має художньої освіти, але має в своєму серці пристрасть до мистецтва. Працює у техніці акварельного та олійного живопису, а також олівцем і гуашшю. Вона постійно перебуває у творчому пошуку. Кожна нова робота – це новий досвід та самовдосконалення. В планах на майбутнє – пленерні заняття та написання пейзажів великого формату.

Роботи мисткині в рамках персонального проєкту експонуватимуться вперше.

Виставка триватиме до 16 серпня. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса: м. Кременчук, вул. Космічна, 9.