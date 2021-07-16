«Наповнена барвами та запахами літа»: сьогодні відкривається виставка Світлани Вовченко

Експозицію «Про красу, любов та життя» можна буде переглянути до 16 серпня в картинній галереї Наталії Юзефович
16 липня о 14.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкривається персональна виставка кременчуцької художниці Світлани Вовченко.
Пані Світлана не має художньої освіти, але має в своєму серці пристрасть до мистецтва. Працює у техніці акварельного та олійного живопису, а також олівцем і гуашшю. Вона постійно перебуває у творчому пошуку. Кожна нова робота – це новий досвід та самовдосконалення. В планах на майбутнє – пленерні заняття та написання пейзажів великого формату.
Роботи мисткині в рамках персонального проєкту експонуватимуться вперше.
Виставка триватиме до 16 серпня. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса: м. Кременчук, вул. Космічна, 9.