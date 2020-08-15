Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт 2020» пройшов через Кременчук

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Фінішують бігуни на День Незалежності в столиці України

18 серпня через Кременчук відбувся другий Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт 2020». Змагання стартували 15 серпня у Дніпрі, а 24 серпня учасники мають фінішувати у Києві.





На 4-й день бігу спортсмени перетнули позначку у 170 км. У Кременчуці бігунів зустріли біля в'їзного знаку, далі колона через Крюківський міст рушила до пам’ятника Героям АТО та пам’ятника Т.Шевченка.





До нашого міста завітали: Володимир Сковородка (рекордсмен Книги рекордів України), Ігор Саханда (чемпіон України з бігу на 100 км), Олена Шевченко й Андрій Ткачук (чемпіони та рекордсменка України з добового бігу),





Кременчуцький бігун Сергій Година поділився враженнями під час бігу:



