Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт 2020» пройшов через Кременчук

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

Фінішують бігуни на День Незалежності в столиці України

18 серпня через Кременчук відбувся другий Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт 2020». Змагання стартували 15 серпня у Дніпрі, а 24 серпня учасники мають фінішувати у Києві.


На 4-й день бігу спортсмени перетнули позначку у 170 км. У Кременчуці бігунів зустріли біля в'їзного знаку, далі колона через Крюківський міст рушила до пам’ятника Героям АТО та пам’ятника Т.Шевченка. 


До нашого міста завітали: Володимир Сковородка (рекордсмен Книги рекордів України), Ігор Саханда (чемпіон України з бігу на 100 км), Олена Шевченко й Андрій Ткачук (чемпіони та рекордсменка України з добового бігу), 


Кременчуцький бігун Сергій Година поділився враженнями під час бігу:


0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олег Середа, Ігор Мишка
Теги: біг
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх