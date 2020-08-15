Ще одну судимість отримав неповнолітній, який пограбував чоловіка на Молодіжному

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 383 Коментарів: 2

Хлопець зірвав з плеча потерпілого барсетку, де були два телефони

Автозаводський районний суд розглянув справу щодо пограбування, що сталося 10 серпня 2019 року. Близько 3.30 раніше судимий за грабіж підліток перебував біля магазину «Сезон» на проспекті Лесі Українки, 28А. Хлопець підійшов до потерпілого та попросив цигарки. Чоловік грубо відповів, тоді обвинувачений ударив його в обличчя. Потерпілий перелякався та побіг за ріг магазину, де його наздогнав грабіжник. Підліток зірвав з плеча чоловіка барсетку з двома мобільними телефонами. З чужими речами хлопець зник, завдавши матеріального збитку на загальну суму майже 3630 гривень.





У судовому засіданні неповнолітній обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся. Свої дії пояснив необдуманістю щодо настання негативних наслідків. Відшкодував 2700 гривень в рахунок матеріальної шкоди потерпілому. Просив суворо не карати.





Матір підлітка розповіла, що до вчиненого сином ставитися негативно. Син проживає разом з нею. Просила суворо не карати.





Потерпілий щодо міри покарання сказав, що позбавляти волі обвинуваченого не потрібно.





Суд визнав підлітка винним у порушенні ч.2 ст. 186 ККУ (грабіж). Остаточний вирок - іспитовий строк 1,5 роки.





Також суд ухвалив рішення стягнути з матері обвинуваченого матеріальну шкоду в сумі 929,99 грн та моральну шкоду в сумі тисячі гривень.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.