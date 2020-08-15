Де 20 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 16:33
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
20 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- просп. Леси Українки, 29, 31,
- вул. Володимира Великого, 36,
- пров. Грозненський, 4, 6, 22/2.