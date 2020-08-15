На вуличну музику, футбол та освітній проєкт: як розподілили кошти

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У мерії Кременчука відбулося другий етап соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій - 2020. Руслан Проценко нагадав, що цього року на реалізацію соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій в міському бюджеті передбачено 100 000 грн. На участь у конкурсі соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій надійшло 6 проєктів від 5 громадських організацій Кременчука. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





18 серпня під головуванням заступника міського голови Руслана Проценка відбулося засідання ради міжсекторного партнерства, на якому було проведено другий етап соціальних програм.





За результатами оцінювання на реалізацію соціальних програм і проєктів фінансова підтримка міського бюджету розподілена таким чином: