Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Освіта, Спорт

На вуличну музику, футбол та освітній проєкт: як розподілили кошти

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 212

 

На участь у конкурсі надійшло 6 проєктів

У мерії Кременчука відбулося другий етап соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій - 2020. Руслан Проценко нагадав, що цього року на реалізацію соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій в міському бюджеті передбачено 100 000 грн. На участь у конкурсі соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій надійшло 6 проєктів від 5 громадських організацій Кременчука. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


18 серпня під головуванням заступника міського голови Руслана Проценка відбулося засідання ради міжсекторного партнерства, на якому було проведено другий етап соціальних програм.


За результатами оцінювання на реалізацію соціальних програм і проєктів фінансова підтримка міського бюджету розподілена  таким чином:

  • ГО «Футбольна академія «Ягуар» проєкт «Програма розвитку дитячого футболу» - 15 000 грн;
  • ГО «Моя щаслива родина» проєкт «Street live music» - 15 000 грн;
  • ГО «ФК «Кременчук» проєкт «Футбол від А до Я» - 10 000 грн;
  • «Фонд підтримки студентської молоді»  «NEосвіта» - 17 500 грн;
  • «Фонд підтримки студентської молоді» «PROфесія мого свідомого майбутнього» - 19 000 грн;
  • ГО «Кремень Дзюдо» проєкт «Організація відкритого Всеукраїнського турніру з дзюдо «КREMENСUР» - 23 500 грн.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: спорт культура музика футбол дзюдо
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх