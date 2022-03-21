Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Культура, Топ-новость, Інтерв'ю

«Ніколи не малював з таким відчаєм та задоволенням»: художник Сергій Брильов про натхнення під час війни

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 276

 

Через мистецтво Серій намагається донести праву

Кременчуцький художник Сергій Брильов щодня з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України створює патріотичні малюнки на підтримку армії, місцевого населення та волонтерів. Роботи Сергій публікує на своїй сторінці у фейсбуці та інстаграм.

У Сергія добірка малюнків про обстріли та незламний дух Маріуполя, Харкова, Охтирки, Мелітополя.

 

Серед робіт є й українські «бойові гуси», які знищили російську техніку.

- Кажуть що зграя диких гусей збила ворожий винищувач. Кілька птахів ціною власного життя попали у двигун, таким чином вивівши з ладу літак окупанта, який впав у болото.. Тож мужнім птахам присвячую...Гуси-винищувачі/Goose fighters, - написав Сергій Брильов.

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з Сергієм Брильовим та дізнався, що надихає його на створення цих робіт та як змінилося сприйняття війни у 2014 та 2022 роках.

- Сергію, розкажи, що тебе надихає на створення малюнків?

- 24 війна, 27 днюха, яку особливо й не святкував. Скоріш за все не надихає, а під впливом навколишньої ситуації виникло таке бажання ілюструвати все і вся. Багато всього роблю задля інформаційного спротиву й для відкриття очей всім країнам навколо. І виключень нема, будь-то росія, білорусь чи країни заходу. Спочатку війни було кілька панічних атак, які завдяки близьким та рідним вдалося вгамувати. Не хотілося просити допомоги психолога, бо їм і так зараз є що робити. Взагалі важливо спілкуватися, бо це ніби кисень для мозку, який просто потерпає від купи інформаційних джерел.

Певен, зараз кожен повинен бути на своєму місці, робити те, що в нього виходить найкраще, або що підказує інтуїція. Зараз як ніколи ми повинні довіряти собі та своїм думкам, авжеж не без критичного мислення.

Можна сказати, що я малюю для всієї України, для ЗСУ, для волонтерів, для всіх, хто хоче знати правду, а не пропагандистську брехню кремля.

- Ти ж створював малюнки й на початку війни... Як оцінюєш ситуація тоді й зараз? Чим відрізняється настроєм та натхненням особисто для тебе ці два періоди?

- Мабуть, ніколи я не малював з таким відчаєм та задоволенням водночас. Авжеж, хотілося б дарувати світу щось більш мирне, але є як є. Ти й сама пам’ятаєш 2013-2014, коли теж боролися з рашистською вбивчою машиною чим могли, і створення патріотичних муралів взагалі було доволі сміливим та ризикованим кроком, вважаючи на те, що у місті чимало прихильників «руського міра», на жаль. Проте все одно нам вдалося це зробити тоді, вдасться перемогти й зараз.

- Сергію, які в тебе є ще проєкти та роботи?

З незавершених справ, ще залишились з минулого року - відновлення облич муралу «погляд». Наразі в мене все є для відновлення, але зараз небезпечно це робити, бо диверсанти є, й скупчення людей на відкритому просторі файна мішень для ворога.

Та й треба, щоб потеплішало, бо фарба потече. Всім, хто хоче підтримати у відновленні муралу я повідомлю в соцмережах особисто, або в новинах для всіх, коли буде безпечно. Я не хочу наражали людей на небезпеку, особливо зараз, коли ще доволі неспокійно.

4
Автор: Альона Душенко
Теги: війна виставка мистецтво Сергій Брильов
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх