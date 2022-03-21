«Ніколи не малював з таким відчаєм та задоволенням»: художник Сергій Брильов про натхнення під час війни

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 276

Кременчуцький художник Сергій Брильов щодня з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України створює патріотичні малюнки на підтримку армії, місцевого населення та волонтерів. Роботи Сергій публікує на своїй сторінці у фейсбуці та інстаграм.

У Сергія добірка малюнків про обстріли та незламний дух Маріуполя, Харкова, Охтирки, Мелітополя.

Серед робіт є й українські «бойові гуси», які знищили російську техніку.

- Кажуть що зграя диких гусей збила ворожий винищувач. Кілька птахів ціною власного життя попали у двигун, таким чином вивівши з ладу літак окупанта, який впав у болото.. Тож мужнім птахам присвячую...Гуси-винищувачі/Goose fighters, - написав Сергій Брильов.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з Сергієм Брильовим та дізнався, що надихає його на створення цих робіт та як змінилося сприйняття війни у 2014 та 2022 роках.

- Сергію, розкажи, що тебе надихає на створення малюнків?

- 24 війна, 27 днюха, яку особливо й не святкував. Скоріш за все не надихає, а під впливом навколишньої ситуації виникло таке бажання ілюструвати все і вся. Багато всього роблю задля інформаційного спротиву й для відкриття очей всім країнам навколо. І виключень нема, будь-то росія, білорусь чи країни заходу. Спочатку війни було кілька панічних атак, які завдяки близьким та рідним вдалося вгамувати. Не хотілося просити допомоги психолога, бо їм і так зараз є що робити. Взагалі важливо спілкуватися, бо це ніби кисень для мозку, який просто потерпає від купи інформаційних джерел.

Певен, зараз кожен повинен бути на своєму місці, робити те, що в нього виходить найкраще, або що підказує інтуїція. Зараз як ніколи ми повинні довіряти собі та своїм думкам, авжеж не без критичного мислення.

Можна сказати, що я малюю для всієї України, для ЗСУ, для волонтерів, для всіх, хто хоче знати правду, а не пропагандистську брехню кремля.

- Ти ж створював малюнки й на початку війни... Як оцінюєш ситуація тоді й зараз? Чим відрізняється настроєм та натхненням особисто для тебе ці два періоди?

- Мабуть, ніколи я не малював з таким відчаєм та задоволенням водночас. Авжеж, хотілося б дарувати світу щось більш мирне, але є як є. Ти й сама пам’ятаєш 2013-2014, коли теж боролися з рашистською вбивчою машиною чим могли, і створення патріотичних муралів взагалі було доволі сміливим та ризикованим кроком, вважаючи на те, що у місті чимало прихильників «руського міра», на жаль. Проте все одно нам вдалося це зробити тоді, вдасться перемогти й зараз.

- Сергію, які в тебе є ще проєкти та роботи?

З незавершених справ, ще залишились з минулого року - відновлення облич муралу «погляд». Наразі в мене все є для відновлення, але зараз небезпечно це робити, бо диверсанти є, й скупчення людей на відкритому просторі файна мішень для ворога.

Та й треба, щоб потеплішало, бо фарба потече. Всім, хто хоче підтримати у відновленні муралу я повідомлю в соцмережах особисто, або в новинах для всіх, коли буде безпечно. Я не хочу наражали людей на небезпеку, особливо зараз, коли ще доволі неспокійно.