Бійцям ЗСУ придбали партію берців

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 370

Тактичне взуття потрібно не менше, ніж бронежилети та каски.

Для захисників придбали якісні і зручні берці, повідомив депутат міської ради Богдан Лазоренко.

«Чимала партія тактичного взуття, від вітчизняного виробника, невдовзі, поїде до наших воїнів. Вони зараз потрібні їм не менше ніж бронежилети і каски», - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Він також додав, що із кожним днем військову амуніцію в Україні знаходити все важче. Доставка і логістика - ускладнена.

Раніше повідомлялось, що нещодавно у Кременчуці відкрили ще одне приміщення, яке стане тимчасовим домом для переселенців.

Нагадаємо, бійці “Правого сектора” Полтавщини потребують допомоги.