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Кременчук, Надзвичайні новини

СБУ затримала тік-токера, через якого, ймовірно, бомбардували ТЦ в Києві (відео)

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 32

 Чоловік визнав свою провину та закликав українців не проводити зйомки, і тим більше - не викладати в соцмережі

Служба безпеки України затримала киянина, що розмістив у соцмережі “Tik-Tok”   матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.

СБУ закликає: – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. 

Нагадаємо, 21 березня у Подільскому районі Києва під ворожий обстріл потрапив ТРЦ. 

В результаті в результаті обстрілів згорів торговий центр, 8 людей загинули.

Передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!

Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали:

Чат-бот @stop_russian_war_bot  

Партнерський додаток Bachu.info, який передає дані, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Скрін-шот відео СБУ Джерело відео: Служба безпеки України
Теги: СБУ
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