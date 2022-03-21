СБУ затримала тік-токера, через якого, ймовірно, бомбардували ТЦ в Києві (відео)

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 32

Чоловік визнав свою провину та закликав українців не проводити зйомки, і тим більше - не викладати в соцмережі

Служба безпеки України затримала киянина, що розмістив у соцмережі “Tik-Tok” матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.

СБУ закликає: – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

Нагадаємо, 21 березня у Подільскому районі Києва під ворожий обстріл потрапив ТРЦ.

В результаті в результаті обстрілів згорів торговий центр, 8 людей загинули.

Передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!

Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали:

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