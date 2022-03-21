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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Києві сталося кілька вибухів - повідомив мер Віталій Кличко

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 592

  

На місці працюють рятувальники та поліція

Міський голова Києва Віталій Кличко пізно ввечері 20 березня повідомив про вибухи у Подільському районі столиці. 

- Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів, – написав Кличко в телеграмі. 

За його словами, екстрені служби та поліція вже прибули на місце.

При цьому мер Києва не уточнив, що спричинило вибухи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Київ вибухи
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