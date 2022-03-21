У Києві сталося кілька вибухів - повідомив мер Віталій Кличко

На місці працюють рятувальники та поліція
Міський голова Києва Віталій Кличко пізно ввечері 20 березня повідомив про вибухи у Подільському районі столиці.
- Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів, – написав Кличко в телеграмі.
За його словами, екстрені служби та поліція вже прибули на місце.
При цьому мер Києва не уточнив, що спричинило вибухи.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.