У Києві сталося кілька вибухів - повідомив мер Віталій Кличко

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На місці працюють рятувальники та поліція

Міський голова Києва Віталій Кличко пізно ввечері 20 березня повідомив про вибухи у Подільському районі столиці.

- Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів, – написав Кличко в телеграмі.

За його словами, екстрені служби та поліція вже прибули на місце.

При цьому мер Києва не уточнив, що спричинило вибухи.