«російські військові ніяк не знаходять дорогу додому»: Зеленський

Сьогодні, 01:28 Переглядів: 76

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення:

- Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне ㅡ російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий.