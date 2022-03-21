«російські військові ніяк не знаходять дорогу додому»: Зеленський

Нове відео від президента України
Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення:
- Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне ㅡ російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий.
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