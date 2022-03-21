Девід Бекхем віддав свій Instagram лікарю пологового у Харкові

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 39

Футболіст Девід Бекхем і посол доброї волі UNICEF, за яким в Instagram стежать 71 млн підписників, на один день передав у користування свої соцмережі керівниці обласного перинатального центру Ірині Кондратовій. Вона показала, як в умовах війни допомагають новонародженим, а породіллі ховаються в укритті. Таким чином Бекхем привертає увагу до необхідності допомоги дітям України.

- Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати. Переходьте на мої історії, щоб дізнатись більше про дивовижну роботу Ірини та таких медпрацівників, як вона, які рятують життя в Україні.Робіть що можете, щоб підтримати таких, як Ірина, - написав Бекхем та вказав посилання для пожертв.

Ірина Кондратова виклала у Бекхема кілька коротких сторіз, у яких показала, як працює Харківський регіональний перинатальний центр в умовах воєнних дій.