Бійці “Правого сектора” Полтавщини потребують допомоги

Захисники добровольчого українського корпусу “Правий сектор” (ДУК ПС) Полтавщини, що перебувають у гарячих точках, потребують допомоги, повідомила керівник правового забезпечення та голова виконкому Полтавської обласної організації політичної партії Правий сектор Ліля Подлєгаєва в Фейсбук.
Нагальні потреби:
- Футболки всіх розмірів окрім ххl по 20 штук;
- Берці демисезонні-літні:
- Форма :
- Машинка для стрижки - 2 шт.;
- Тепловізори
- Прилади нічного бачення
- Планшети
- Лампочки економки 15-18v - (20 шт)
- Болгарка
- Шуруповерт
- Рації Hytera PD605 UHF
- Навушники активні - 4 шт.
- Запасні АКБ до рацій
- Кабель - Hytera PC63
- Ретранслятор - Hytera RD965 + PV3001 + NCN010 + DT20
- Розгрузки
- Каски
- Бронежилети (4 класу)
- Тактичні перчатки ( М, S, L) - по 10 пар
- Наколінники 20 пар.
- Налокітники 20 пар.
- Тактична аптечка - 50 шт
- Плитоноски
- Сумка для ноутбуку містка - 1 шт
- Сумки зкиду магазинів - 50 шт.
- Цигарки
- Топливо
- Кава, чай, солодощі і всілякі ніштяки
- Вологі серветки
КАРТА ПРИВАТБАНКУ:
4149 4390 4682 6669
Трофуша Ірина Вікторівна