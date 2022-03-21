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Кременчук, Полтавщина

Бійці “Правого сектора” Полтавщини потребують допомоги

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 949

 Нагальні потреби - в переліку, також можна перерахувати кошти.

Захисники добровольчого українського корпусу “Правий сектор” (ДУК ПС) Полтавщини,  що перебувають у гарячих точках, потребують допомоги, повідомила керівник правового забезпечення та голова виконкому Полтавської обласної організації політичної партії Правий сектор Ліля Подлєгаєва в Фейсбук.  

Нагальні потреби:

 - Футболки всіх розмірів окрім ххl по 20 штук;

 - Берці демисезонні-літні:

  • 41р. - 15шт, 
  • 42р. - 20шт,
  • 43р. - 20шт,
  • 44р. - 15шт,
  • 45р. - 10шт. 

 - Форма : 

  • 48р. - 20шт,
  • 50р. - 20шт,
  • 52р. - 20шт,
  • 54р. - 20шт,
  • 56р. - 15шт.

 - Машинка для стрижки - 2 шт.;

 - Тепловізори

 - Прилади нічного бачення  

 -  Планшети

 - Лампочки економки 15-18v - (20 шт)

 - Болгарка 

 - Шуруповерт

 - Рації Hytera PD605 UHF

 - Навушники активні - 4 шт.

 - Запасні АКБ до рацій

 - Кабель - Hytera PC63

 - Ретранслятор - Hytera RD965 + PV3001 + NCN010 + DT20

 - Розгрузки

 - Каски

 - Бронежилети (4 класу)

 - Тактичні перчатки ( М, S, L) - по 10 пар

 - Наколінники 20 пар.  

 - Налокітники 20 пар.

 - Тактична аптечка - 50 шт

 -  Плитоноски

 - Сумка для ноутбуку містка - 1 шт

 - Сумки зкиду магазинів - 50 шт.

 - Цигарки

 - Топливо

 - Кава, чай, солодощі і всілякі ніштяки

 - Вологі серветки 

КАРТА ПРИВАТБАНКУ:

4149 4390 4682 6669

Трофуша Ірина Вікторівна

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: правий сектор допомога армії
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