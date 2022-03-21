Бійці “Правого сектора” Полтавщини потребують допомоги

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 949

Нагальні потреби - в переліку, також можна перерахувати кошти.

Захисники добровольчого українського корпусу “Правий сектор” (ДУК ПС) Полтавщини, що перебувають у гарячих точках, потребують допомоги, повідомила керівник правового забезпечення та голова виконкому Полтавської обласної організації політичної партії Правий сектор Ліля Подлєгаєва в Фейсбук. Нагальні потреби: - Футболки всіх розмірів окрім ххl по 20 штук; - Берці демисезонні-літні: 41р. - 15шт,

42р. - 20шт,

43р. - 20шт,

44р. - 15шт,

45р. - 10шт. - Форма : 48р. - 20шт,

50р. - 20шт,

52р. - 20шт,

54р. - 20шт,

56р. - 15шт. - Машинка для стрижки - 2 шт.; - Тепловізори - Прилади нічного бачення - Планшети - Лампочки економки 15-18v - (20 шт) - Болгарка - Шуруповерт - Рації Hytera PD605 UHF - Навушники активні - 4 шт. - Запасні АКБ до рацій - Кабель - Hytera PC63 - Ретранслятор - Hytera RD965 + PV3001 + NCN010 + DT20 - Розгрузки - Каски - Бронежилети (4 класу) - Тактичні перчатки ( М, S, L) - по 10 пар - Наколінники 20 пар. - Налокітники 20 пар. - Тактична аптечка - 50 шт - Плитоноски - Сумка для ноутбуку містка - 1 шт - Сумки зкиду магазинів - 50 шт. - Цигарки - Топливо - Кава, чай, солодощі і всілякі ніштяки - Вологі серветки КАРТА ПРИВАТБАНКУ: 4149 4390 4682 6669 Трофуша Ірина Вікторівна

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