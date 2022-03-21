«Кремінь» у Кременчуці повертається до тренувань

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 225

Міський футбольний клуб «Кремінь» відновлює тренувальний процес. Кременчуцька міська рада в особі мера Віталія Малецького та профільного віцемера Руслана Проценка, Кременчуцька районна військова адміністрація в особі керівника Олега Лєдніка надали дозвіл на проведення тренувань для дітлахів.

Завтра, 22 березня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбудуться перші тестові тренування. Директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк розповів, що у перший день тренери проведуть тестові тренування з дітьми. Необхідно з’ясувати хто з юних футболістів залишився в місті, розробити графік тренувань, а також проробити алгоритм дій у разі сигналу «повітряна тривога».

Надалі планують залучати до тренувань, як усіх юних футболістів міста, так і дітей вимушено переміщених з інших регіонів України.

Незабаром на стадіоні «Кремінь-Арена» звучатиме дитячий гамір та сміх. Нарешті після майже місячної перерви стадіон оживе дитячими посмішками.

Інформацію щодо контактних телефонів та графіку тренувань у клубі нададуть незабаром, коли опрацюють усі моменти.

Нагадаємо, що кілька дні до цього рішення на стадіоні «Кремінь-Арена» розпочали підготовку поля до прийняття дітей.