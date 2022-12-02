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Кременчук

В Ялинцях, куди прилетіла ракета, виконали першочергові відновлювальні роботи будинків

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 86

 

Уже вставили вікна, вхідні двері та накрили дахи

На сьогоднішній день в Ялинцях, куди прилетіла ракета, виконали першочергові відновлювальні роботи. У будинках, які постраждали, вже вставили вікна, вхідні двері та накрили дахи.

Нещодавно в селі Ялинці закінчилися комісійні огляди. На даний час триває підготовка документів, щоб відшкодувати мешканцям постраждалих будинків 50% вартості відновлення.

За інформацією керівника районної військової адміністрації Олега Лєдніка, Піщанське ОТГ забезпечило жителів будівельними матеріалами. Протягом доби були завершені всі термінові роботи. Також допомогли в роботі комунальні підприємства Піщанського ОТГ.

- Вони самостійно спрацювали дуже добре, - сказав Олег Лєднік.

Всього надано:

  • шифер - 350 шт.;
  • вікна - 96 шт.;
  • вхідні двері - 12 шт.

Зараз стоїть завдання зібрати всі документи до 15 грудня та відправити до обласної військової адміністрації. Цим займається староста села Ялинці Віктор Ільєвський.

Загальна сума збитків ще не порахована, оскільки продовжується збір документів.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Ялинці відновлення будинки відшкодування
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