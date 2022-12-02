В Ялинцях, куди прилетіла ракета, виконали першочергові відновлювальні роботи будинків

На сьогоднішній день в Ялинцях, куди прилетіла ракета, виконали першочергові відновлювальні роботи. У будинках, які постраждали, вже вставили вікна, вхідні двері та накрили дахи.
Нещодавно в селі Ялинці закінчилися комісійні огляди. На даний час триває підготовка документів, щоб відшкодувати мешканцям постраждалих будинків 50% вартості відновлення.
За інформацією керівника районної військової адміністрації Олега Лєдніка, Піщанське ОТГ забезпечило жителів будівельними матеріалами. Протягом доби були завершені всі термінові роботи. Також допомогли в роботі комунальні підприємства Піщанського ОТГ.
Всього надано:
Зараз стоїть завдання зібрати всі документи до 15 грудня та відправити до обласної військової адміністрації. Цим займається староста села Ялинці Віктор Ільєвський.
Загальна сума збитків ще не порахована, оскільки продовжується збір документів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер