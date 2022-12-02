2 грудня Кременчук провів в останню путь майора Олега Дєєва

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2 грудня Кременчук провів в останню путь майора Олега Дєєва, про що повідомила пресслужба мерії.

Олега Дєєва призвали на військову службу з першого дня повномасштабного вторгнення росії на територію України – 24 лютого 2022 року. Він був командиром 1 взводу роти охорони Кременчуцького РТЦК та СП. Помер від тяжкої хвороби вчора, 1 грудня.

Прощання з Героєм проходило у Міському палаці культури, панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

У нього залишилися син та цивільна дружина.