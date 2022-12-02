На Полтавщині безвісти зник 43-річний Андрій Похідня

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1 грудня вийшов з дому та не повернувся

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклого Андрія Володимировича Похідню, 1979 року народження, мешканця села Тахтаулове Полтавського району.

Відомо, що чоловік 1 грудня вийшов з дому та не повернувся. Поліція розпочала пошуки.

Прикмети чоловіка: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся темно-русе, очі сірі. На момент зникнення був одягнений у чорну куртку та шапку, спортивні штани, білий светр та сірі туфлі. Особливі прикмети: на голові та зап’ястях рук має шрами.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділу №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (0532) 59-69-63, (099) 044-73-79 (чергова частина) або 102.