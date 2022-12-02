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Кременчук, Споживач, Полтавщина, Україна, Світ

Керівники обленерго нестимуть відповідальність за недотримання графіків відключення світла, – Міненерго

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 1 331

 

Полтава – серед міст, з яких найчастіше скаржаться на несправедливість у відключеннях

Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Міненерго.

Галущенко провів нараду щодо справедливого і рівномірного розподілу доступної потужності та електроенергії між споживачами під час примусового обмеження споживання електроенергії.

За його словами, минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

- І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів, - розповів міністр.

І наголосив, що «при відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність».

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

Крім того, регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

У Кременчуці 2 грудня вимикатимуть від електрики одразу дві черги (графік)
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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Міненерго
Теги: відключення електроенергії Міненерго ГПВ
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