Постраждалі від ракетного удару жителі Чечелевого отримають допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 2

На це виділили майже 900 тис. грн

17 жителів с. Чечелеве Кам'янопотоківської громади отримають допомогу з обласного бюджету. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

На початку жовтня їхні будинки були зруйновані чи пошкоджені внаслідок ворожого ракетного удару.

За словами Дмитра Луніна, постраждалі отримають виплати по 50% від орієнтовної вартості збитків. Загалом 17 жителям Чечелевого спрямують 895,5 тис. грн.

- Робота триває. Жителі Полтавщини можуть розраховувати на підтримку обласної влади, - додав він.

Раніше ми писали, що постраждалі від ракетного удару жителі Чечелевого отримають допомогу з обласного бюджету.