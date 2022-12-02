На Полтавщині завершують збір соняшнику, сої та цукрового буряку

В обласній військовій адміністрації прозвітували про перебіг збирання пізніх зернових і технічних культур
У Полтавській області аграрії скоро завершать збір соняшнику, сої та цукрового буряку. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Стан збирання пізніх зернових і технічних культур на Полтавщині:
Раніше ми писали, що аграрії Полтавщини отримають понад 1 700 поліетиленових рукавів для зберігання зерна.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер