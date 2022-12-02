На Полтавщині завершують збір соняшнику, сої та цукрового буряку

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 117

В обласній військовій адміністрації прозвітували про перебіг збирання пізніх зернових і технічних культур

У Полтавській області аграрії скоро завершать збір соняшнику, сої та цукрового буряку. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Стан збирання пізніх зернових і технічних культур на Полтавщині: буряк – понад 1 млн тон;

соняшник – 1,1 млн тонн;

зерно – 1,2 млн тонн. - Нарощують збір кукурудзи. Комбайни пройшли вже 30% площ під цією культурою. Аграрії області міцно тримають свій фронт, - наголосив очільник Полтавської ОВА. Раніше ми писали, що аграрії Полтавщини отримають понад 1 700 поліетиленових рукавів для зберігання зерна.

Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація

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