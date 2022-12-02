У провулку Правди горів будинок

Вчора, 21:03 Переглядів: 217

Травмованих та загиблих у пожежі не було

2 грудня об 11.20 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному нежилому будинку у провулку Правди. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували пожежу о 11.40, а о 12.15 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь пошкодив підлогу на площі 5 кв. м та два вікна, але від знищення полум’ям будівлю врятували.

До гасіння залучалися 8 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина займання встановлюється.