У провулку Правди горів будинок

2 грудня об 11.20 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному нежилому будинку у провулку Правди. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували пожежу о 11.40, а о 12.15 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Вогонь пошкодив підлогу на площі 5 кв. м та два вікна, але від знищення полум’ям будівлю врятували.
До гасіння залучалися 8 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина займання встановлюється.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер