СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір»

Вчора, 22:01 Переглядів: 227

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру священнику, на богослужінні якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли «русскій мір». Про це йдеться на сайті СБУ.

Одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби:

- Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів.

У ході досудового розслідування встановлений факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.