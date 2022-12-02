СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір»

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру священнику, на богослужінні якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли «русскій мір». Про це йдеться на сайті СБУ.
Одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби:
У ході досудового розслідування встановлений факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.
Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).
Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер