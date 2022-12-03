123 щеплення від COVID-19 зробили вчора у Кременчуці

2 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 123 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Кременчуцькі медики запрошують щепитися вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали про те, як можна пройти безоплатне тестування на ВІЛ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер