123 щеплення від COVID-19 зробили вчора у Кременчуці

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На 10 більше, ніж позавчора

2 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 123 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 10;

2 доза – 8;

1 бустерна доза – 81;

2 бустерна доза – 24.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 634;

2 дози отримали – 116 296;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 29 958;

2 бустерні дози отримали – 2 098.

Кременчуцькі медики запрошують щепитися вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

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