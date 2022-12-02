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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Як можна пройти безоплатне тестування на ВІЛ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 164

 

Тільки цього року в Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції

Станом на 1 грудня на диспансерному обліку перебуває 155 722 людей, які живуть з ВІЛ. За 10 місяців поточного року в Україні офіційно зареєстровано 10 239 нових випадків ВІЛ-інфекції. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб, кожна третя з яких досі або не знає свій ВІЛ-статус, або залишається поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримує лікування (АРВ-терапію).

Вважається, що на початок 2022 р. в Україні проживало 244 877 людей з ВІЛ (у тому числі 200 000 людей на підконтрольних Україні територіях).

На січень цього року більше ніж 129 тис. ВІЛ-позитивних українців отримували лікування АРВ-терапією, тоді як ще 13 років тому – лише 15.8 тис. Тож терапія дозволяє людям з ВІЛ жити.

Попри повномасштабну війну, пройти безоплатне тестування на ВІЛ можна:

  • у свого сімейного лікаря;
  • у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті «Довіра»;
  • у будь-якому закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу в межах 13 пакетів програми медичних гарантій, у тому числі амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу;
  • у неурядових організаціях;
  • замовивши оральний тест на ВІЛ тут і тут.
- Основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий - 65 %, з них 62,1 % гетеросексуальний контакт, близько 3 % гомосексуальний. Вчасне діагностування ВІЛ-статусу та початок лікування - гарантує довге повноцінне життя, - наголосили медики.

Більше про ВІЛ за посиланням та на «гарячій лінії» з питань ВІЛ/СНІД - 0 800 500 451 (працює цілодобово, включно з вихідними та святковими днями).

Раніше ми писали, чому під час війни всім українцям важливо перевіритися на ВІЛ і вірусні гепатити.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ВІЛ СНІД МОЗ тестування довідник
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