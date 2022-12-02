Як можна пройти безоплатне тестування на ВІЛ

Станом на 1 грудня на диспансерному обліку перебуває 155 722 людей, які живуть з ВІЛ. За 10 місяців поточного року в Україні офіційно зареєстровано 10 239 нових випадків ВІЛ-інфекції. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб, кожна третя з яких досі або не знає свій ВІЛ-статус, або залишається поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримує лікування (АРВ-терапію).
Вважається, що на початок 2022 р. в Україні проживало 244 877 людей з ВІЛ (у тому числі 200 000 людей на підконтрольних Україні територіях).
На січень цього року більше ніж 129 тис. ВІЛ-позитивних українців отримували лікування АРВ-терапією, тоді як ще 13 років тому – лише 15.8 тис. Тож терапія дозволяє людям з ВІЛ жити.
Попри повномасштабну війну, пройти безоплатне тестування на ВІЛ можна:
Більше про ВІЛ за посиланням та на «гарячій лінії» з питань ВІЛ/СНІД - 0 800 500 451 (працює цілодобово, включно з вихідними та святковими днями).
Раніше ми писали, чому під час війни всім українцям важливо перевіритися на ВІЛ і вірусні гепатити.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер