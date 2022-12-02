У Кременчуці 2 грудня вимикатимуть від електрики одразу дві черги (графік)

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 1 009 Коментарів: 1

У Кременчуці та на Полтавщині 2 грудня працюватиме графік погодинного відключення (ГПВ), однак на дві черги одразу. Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 365 МВт та 285 МВт на нічний час.

Через перевищення споживання електроенергії, з 8:00 відключені дві черги одночасно по графіку погодинних відключень (ГПВ), - йдеться в повідомленні.

Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.