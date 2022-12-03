3-го грудня у Кременчуці відключатимуть від електроенергії одразу дві черги

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На 3 грудня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 350 МВт та 282 МВт на нічний час. Про це повідомляє «Полтаваобленерго». Через перевищення споживання електроенергії з 8.00 відключатимуть дві черги одночасно по графіку погодинних відключень (ГПВ).

Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.