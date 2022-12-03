На Полтавщині директора товариства звинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ

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Правоохоронці Полтавщини повідомили про підозру директору одного з місцевих товариств у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та несанкціонованому втручанні в роботу мереж електрозв’язку, що призвело до блокування інформації (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 361 КК України). Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, з липня минулого по січень цього року директор товариства у ході надання громадянам телекомунікаційних послуг несанкціоновано втрутився в роботу мереж електрозв’язку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України, що призвело до нестабільної роботи телекомунікаційного обладнання в одній із військових частин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі дії здійснює Управління Служби безпеки України в Полтавській області.