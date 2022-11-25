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«Мати вся у крові»: від удару рашистів постраждала родина у Ялинцях під Кременчуком

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 262

 Ракета, під час масованого удару російських військ, прилетіла в город однієї з родин Кременчуччини. Воронка знаходиться лише за кілька метрів від будинку

Внаслідок ракетного удару, 23 листопада, у Ялинцях було повністю зруйновано 2 будинки, а ще 16 зазнали пошкоджень різного ступеню, повідомили у військовій адміністрації. На щастя, обійшлося без жертв й значних травм. У цьому переконався «Кременчуцький ТелеграфЪ», коли завітав у Ялинці Піщанської громади, що знаходяться за 15 кілометрів від Кременчука.

— Вибух і я лечу! І більше нічого не пам’ятаю. Почала кричати й гукати своїх. У мене в хаті був онук та невістка. Дуже злякалася, що вони не озиваються, — розповіла господиня постраждалого дому Світлана Юхно.

 

У будинку немає вікон та вибуховою хвилею вибило двері, саме ці сині дерев’яні двері зі старим замком врятували жінці життя.

Жінки та дитина дивом не постраждали від ракетного обстрілу. Невістка Яна розповіла, що мали з сином вчити уроки. У 8-річного сина комп’ютер якраз знаходиться біля вікна. А Світлана мала порпатися на городі.

Проте у цей час за графіком їм вимкнули електроенергію, тому вирішили перебратися до кімнати. Яна почувалася недобре, тому Світлана піклуючись про Яну шукала ліків, замість того, щоб піти на город.

 

— Чую — вибух, скло падає на дитину, я хапаю сина і кидаю, щоб він не постраждав. Заходить мати, вся в крові, рука в крові. Й говорить: «Яно! Денисе!». Вона вже думала, що ми все… Від вибуху скло з дверей полетіло у дитячу кімнату. Я прикриваюся, хапаю дитину й думаю: хай буде, що буде зі мною, головне, щоб дитина вижила. А тут заходить мати вся у крові, — розповіла Яна.

Уламки скла потрапили на обличчя Світлани, більше уламків прийшлося на ліву руку. Проте в цей час думки жінки були лише про онука й невістку.

Світлана додала, що у цей час її чоловік Богдан перебував на вулиці. Його хвилею відкинуло так, що опинився між сараєм та хатою.

Несолодко прийшлося й чоловікові Яни. Євген якраз був неподалік будинків й на власні очі спостерігав як ракета пролетіла над його головою у сторону дому. Вибух… земля розлетілася у різні сторони… піднявся стовп диму та полум’я.

— Виходжу, а там яма величезна на городі, що можна погріб будувати, — сказала Яна.

— Я якраз планувала піти до теплиці за часником, — додала Світлана.

— До якої теплиці? — питаємо ми, адже навколо розвалений сарай та яма з чорноземом, яку трохи зробили більшою коли трактором дістали уламки ракети.

— Там де стоїть ваш колега, — показує Світлана та нашого Артема, який стоїть поруч із вирвою. 

 

На землі ще можна знайти поодинокі цибулини.

 

Поруч зруйнований сарай, який прийняв частину вибуху на себе. У розвалинах між людьми бігають перелякані кури.

 

Від вибуху загинули кролі та частина курей, ще кілька тушок мертвих бройлерів лежить поруч із завалами.

  

Роботи з відновлення розпочали ще з вчорашнього вечора. Сусіди притягли клейонку, й дружньо закривали вікна, хтось у сусідньому будинку допомагав знімати шифер, потрохи розбирали завали сараю. Зранку роботи продовжилися. Двір перетворився на великий мурашник. Одні чоловіки «латають» дах, інші знизу підстраховують, ще частина чоловіків та жінок розбирає завали й відрами відносить до машин, які одна за одною вивозять залишки цегли на смітник. На місці працювала газова служба та Полтаваобленерго.

Фото: Артем Коваленко, Альона Душенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко, Альона Душенко Відео: Артем Коваленко
Теги: ракетний обстріл Ялинці
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