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На війні загинув кременчуцький вагонобудівник Дмитро Хоменко

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

 

Світла пам'ять захиснику України

21 листопада провели в останню путь захисника України Дмитра Володимировича Хоменка, який 17 років працював на Крюківському вагонзаводі.

Дмитро Хоменко народився у 1983 році в Онуфріївці Кіровоградської області. Після закінчення школи навчався у Дніпродзержинському професійно-технічному училищі №22, де й опанував робітничу професію електрогазозварника, за якою протягом 17 років працював на Крюківському вагонобудівному заводі у складально-зварювальному корпусі.

 

До ЗСУ його мобілізували 30 червня. Після тактичної підготовки стрілець-зенітник 2 зенітного ракетного відділення зенітного ракетного артилерійського взводу роти охорони батальйону логістики  воював у Краматорську, побував вдома у відпустці, після якої був направлений на Луганщину.

7 листопада під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району загинув у результаті ворожого артилерійського обстрілу.

Мама, тато, сестра, брат та 8-річний син назавжди втратили свою найріднішу людину й ніколи більше не побачать його ласкавого люблячого погляду. Дмитро до останнього подиху вірив у перемогу й усіма силами наближав її. Але, на жаль, йому не судилося відчути її смак.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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