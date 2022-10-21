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Кременчук, Надзвичайні новини

Постраждалим від вибуху ракети жителям Чечелево допомагають громади Кременчуцького району

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 3

 

Кам’янопотоківська територіальна громада для допомоги постраждалим виділила 1 млн грн

10-го жовтня у селі Чечелеве під Кременчуком через вибух ворожої ракети було пошкоджено 65 будинків – ціла вулиця. У людей в хатах повилітали шибки, знесло чи пошкодило дахи та сараї. А один будинок було зруйновано вщент.

Механізм допомоги мешканцям, що постраждали від збройної агресії рф, визначений Порядком виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, який затверджений Постановою Кабміну №473 від 19.04.2022 року.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, загальна сума збитків домогосподарств у Чечелевому складає близько 4-5 млн грн. Остаточно все має підрахувати комісія.

Кам’янопотоківська територіальна громада для допомоги постраждалим вже виділила зі свого бюджету 1 млн грн. Кошти знаходяться у Держказначействі й будуть розподілені між постраждалими диференційно – в залежності від нанесеної їхньому житлу шкоди.

— Гроші знаходяться на рахунку у Держказначействі й на початку наступного тижня будуть видані людям, — пояснив Олег Лєднік.

Окрім цього, до надання допомоги постраждалим активно підключаються територіальні громади Кременчуцького району.

Так, Кременчуцька міська рада виділила з бюджету територіальної громади 200 тисяч грн на допомогу 20 сім’ям, що постраждали від вибуху ракети.

За словами очільника району, Новогалещинська територіальна громада найближчими днями ухвалить рішення про виділення 400 тисяч грн для допомоги постраждалим мешканцям Чечелевого. Омельницька громада планує виділити на ці цілі 100 тисяч грн.

Кам’янопотоківська сільська рада відкрила благодійний рахунок для перерахування коштів на допомогу постраждалим домогосподарствам.

Працівники Кременчуцької районної військової адміністрації вирішили показати приклад та перераховують на допомогу постраждалим свій одноденний заробіток — близько 52 тисяч грн.

Бажаючі приєднатися до них та допомогти постраждалим можуть перерахувати кошти за реквізитами:

 

На відновлення будинків у Чечелевому після ракетної атаки потрібно щонайменше 5 млн гривень
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район рахунок Чечелево вибух ракета допомога постраждалі
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