Для забезпечення опалювального сезону у Кременчуці з обласного бюджету виділили 51 млн гривень

Гроші направлять «Полтаватеплоенерго» для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об’єктах Кременчуцької ТЕЦ
На сьогоднішній сесії, 21 жовтня, депутати Полтавської обласної ради погодили виділення 51 млн гривень «Полтаватеплоенерго» для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об’єктах Кременчуцької ТЕЦ. Про це повідомив голова облради Олександр Біленький.
Загалом депутати погодили спрямування 91,6 млн грн підприємствам водо- та теплового господарства.
Крім того, 30 млн грн спрямують «Полтававодоканалу» для придбання дизельних генераторів та іншого технологічного обладнання, аби забезпечити роботу водопровідних та каналізаційних насосних станцій на випадок аварій чи надзвичайних ситуацій.
«Лубнитеплоенерго» отримає з обласного бюджету 10,6 млн грн для проведення капітальних ремонтів й реконструкції теплових мереж.
Нагадаємо, Кременчуцька ТЕЦ перейшла на баланс області. Такий формат запропонувала обласна адміністрація, щоб надалі відновити роботу теплоцентралі.
Після руйнування Кременчуцької ТЕЦ російською армією в обласному бюджеті планували закласти 100 млн гривень для її відновлення.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер