Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Гроші

Для забезпечення опалювального сезону у Кременчуці з обласного бюджету виділили 51 млн гривень

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 144

 Гроші направлять «Полтаватеплоенерго» для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об’єктах Кременчуцької ТЕЦ

На сьогоднішній сесії, 21 жовтня, депутати Полтавської обласної ради погодили виділення 51 млн гривень «Полтаватеплоенерго» для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об’єктах Кременчуцької ТЕЦ. Про це повідомив голова облради Олександр Біленький. 

Загалом депутати погодили спрямування 91,6 млн грн підприємствам водо- та теплового господарства.  

Крім того, 30 млн грн   спрямують «Полтававодоканалу» для придбання дизельних генераторів та іншого технологічного обладнання, аби забезпечити роботу водопровідних та каналізаційних насосних станцій на випадок аварій чи надзвичайних ситуацій.

«Лубнитеплоенерго» отримає з обласного бюджету 10,6 млн грн для проведення капітальних ремонтів й реконструкції теплових мереж.

Нагадаємо, Кременчуцька ТЕЦ перейшла на баланс області. Такий формат запропонувала обласна адміністрація, щоб надалі відновити роботу теплоцентралі.  

Після руйнування Кременчуцької ТЕЦ російською армією  в обласному бюджеті планували закласти  100 млн гривень для її  відновлення.

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: опалювальний сезон 2022-2023 Кременчуцька ТЕЦ сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх