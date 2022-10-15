Депутати обласної ради прийняли Кременчуцьку ТЕЦ у власність області

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 69

Кременчуцька ТЕЦ перейшла на баланс області, про що повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Нещодавно уряд ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу теплоелектроцентралі, а на сесії обласної ради 14 жовтня депутати проголосували за те, щоб прийняти ТЕЦ у власність області.

Такий формат запропонувала обласна адміністрація, щоб надалі відновити роботу теплоцентралі. ОВА стане локомотивом у цьому процесі. Обовʼязково працюватимемо спільно з облрадою, містом, міжнародними партнерами під егідою Офісу Президента та Уряду. Дякую депутатам за таке важливе рішення. Держава, область і місто мають чіткий план. Усі дії скоординовані, - зауважив Лунін.

Також він додав, що найкращий варіант стабільного теплопостачання в Кременчуці – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту. Це основна мета зараз і на подальші роки.