Депутати обласної ради прийняли Кременчуцьку ТЕЦ у власність області

Кременчуцька ТЕЦ перейшла на баланс області, про що повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Нещодавно уряд ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу теплоелектроцентралі, а на сесії обласної ради 14 жовтня депутати проголосували за те, щоб прийняти ТЕЦ у власність області.
Також він додав, що найкращий варіант стабільного теплопостачання в Кременчуці – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту. Це основна мета зараз і на подальші роки.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер