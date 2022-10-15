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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуцькому водосховищі троє п’яних браконьєрів ловили рибу на промисловому судні

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 190

 

Під час затримання правопорушники чинили опір та намагалися втекти на судні – рейдова група їх наздогнала та викрила у завданні збитків державі на 440 тис грн

13-го жовтня близько 22.00 працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем виявили трьох чоловіків на промисловому судні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. У стані алкогольного сп’яніння вони незаконно ловили рибу в акваторії Кременчуцького водосховища. Під час затримання правопорушники чинили опір та намагалися втекти на судні. Рейдова група одразу розпочала переслідування браконьєрів.

- Під час переслідування плавзасобу поліцейські неодноразово подавали сигнали про зупинку, але особи ігнорували законні вимоги поліції. Невдовзі рейдовій групі вдалося переконати водія промислового судна зупинитися в межах села Мозоліївка. Поліцейські з’ясували, що на борту плавзасобу знаходилося троє місцевих чоловіків 1987, 1992 та 1996 років народження з ознаками алкогольного сп’яніння. Обстеження чоловіків на стан сп’яніння підтвердило підозри правоохоронців. Також встановлено, що особи за допомогою риболовецьких сіток загальною довжиною більше двох кілометрів незаконно виловили близько 90 кілограмів риби різних видів, серед яких заборонена для вилову риба - синець. За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків сягає понад 440 тисяч гривень. Наразі речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Крім цього, на порушників складені адміністративні матеріали. Зокрема: два протоколи за ч. 1 ст. 179 (Розпивання алкогольних напоїв на виробництві) Кодексу України про адміністративні правопорушення та один протокол за ч. 5 ст. 130 (Керування річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тривають слідчі дії.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: браконьєри Кременчуцьке водосховище пьяный
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