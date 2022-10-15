На Кременчуцькому водосховищі троє п’яних браконьєрів ловили рибу на промисловому судні

Під час затримання правопорушники чинили опір та намагалися втекти на судні – рейдова група їх наздогнала та викрила у завданні збитків державі на 440 тис грн
13-го жовтня близько 22.00 працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем виявили трьох чоловіків на промисловому судні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. У стані алкогольного сп’яніння вони незаконно ловили рибу в акваторії Кременчуцького водосховища. Під час затримання правопорушники чинили опір та намагалися втекти на судні. Рейдова група одразу розпочала переслідування браконьєрів.
Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) Кримінального кодексу України.
Крім цього, на порушників складені адміністративні матеріали. Зокрема: два протоколи за ч. 1 ст. 179 (Розпивання алкогольних напоїв на виробництві) Кодексу України про адміністративні правопорушення та один протокол за ч. 5 ст. 130 (Керування річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тривають слідчі дії.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер