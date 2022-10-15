Якою буде погода у Кременчуці у цей вікенд

Сьогодні, 07:06 Переглядів: 265

У місті буде сонячно, але не надто тепло

На вихідних у Кременчуці буде сонячно, але не надто тепло.

За даними Gismeteo, у цей вікенд небо над містом постійно буде ясним, але ранки – холодними (лише +5°С). Вдень температура не перевищить +13°С.

Sinoptik обіцяє мінливу хмарність вдень та ввечері у суботу, 15 жовтня, а у неділю, 16 жовтня, – виключно сонячну погоду. Стовпчики термометрів покажуть від +4°С до +12°С.

Ventusky прогнозує, що у світлу пору на вихідних хмари не закриватимуть сонце у небі. Але цей погодний портал попередив про те, що вночі з суботи на неділю температура опуститься до +2°С. Вдень же максимум складе +12°С.