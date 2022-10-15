У Горішніх Плавнях юнак вистрибнув з 14 поверху

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Вчора, 14 жовтня, близько 11.00 у Горішніх Плавнях молодик вистрибнув з 14 поверху житлового будинку на вулиці Конституції. Про це повідомляє телеканал «ГОК».

Отримавши виклик, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Біля будинку знайшли тіло загиблого.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент самогубства. Перш ніж стрибнути, хлопець кілька разів виходив на балкон та повертався назад. За певний час роздумів і, докуривши цигарку, стрибнув вниз.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, обставини події з’ясовують слідчі.