З пожежі у Кременчуці врятували двох людей, чоловік отримав опіки (додано)

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14 вересня з пожежі у Кременчуці врятували двох людей, про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

О 20.49 до служби порятунку міста надійшла інформація про пожежу по вулиці Чумацький Шлях, яка виникла у квартирі на 4 поверсі 9-поверхового будинку. Вогнеборцям довелось працювати в апаратах захисту органів дихання та зору через сильне задимлення у квартирі.

У ході розвідки в квартирі виявили літню жінку та 55-річного чоловіка. Рятувальники вивели жінку з квартири, госпіталізації вона не потребувала. Чоловіка надзвичайники винесли на свіже повітря до карети швидкої допомоги, його ушпиталили до лікарні.

Пожежу локалізували на площі 4 кв. м о 21.04 та о 21.14 – ліквідували. Вогонь знищив вікно та домашнє майно, пошкодив меблі і побутову техніку, закоптив стіни та стелю на площі 74 кв. м. Квартиру від знищення полум'ям врятували. Причина займання встановлюється.

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За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, чоловік отримав опіки правої та лівої кисті, обличчя ІІ-го ступеню, опіки дихальних шляхів.